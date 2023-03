Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Zusammenstoß beim Einbiegen

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Ramsdorfer Straße;

Unfallzeit: 02.03.2023, 19.40 Uhr;

Mit schweren Verletzungen kam ein Autofahrer am Donnerstag in Borken nach einem Unfall ins Krankenhaus. Ein 22-Jähriger wollte gegen 19.40 Uhr mit seinem Wagen von der Straße Im Brink nach links auf die bevorrechtigte Ramsdorfer Straße einbiegen. Dabei kollidierte der Aachener mit dem Fahrzeug eines ebenfalls 22 Jahre alten Heideners - dieser hatte die Ramsdorfer Straße in Richtung Borken befahren. Der Fahrer aus Heiden erlitt schwere Verletzungen. (to)

