Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Trickdieb scheitert

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße;

Tatzeit: 02.03.2023, 12.30 Uhr;

Es blieb glücklicherweise beim Versuch. Doch erneut wollte ein Unbekannter mit einem Wechseltrick Bargeld zu stehlen. Schauplatz des Geschehens: ein Parkdeck an der Heidener Straße in Borken. Am Donnerstag gegen Mittag sprach ein Mann dort einen Passanten an mit der Frage, ob er ihm Geld für ein Münztelefon wechseln könne. Als der Geschädigte sein Portemonnaie öffnete, fasste der Tatverdächtige in die Richtung - jedoch erfolglos. Zu dem Trickdieb liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, akzentfrei deutsch sprechend, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer mehrfarbigen Jacke. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Immer wieder gelingt es Kriminellen, mit dem Wechseltrick an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. In Reichweite von Unbekannten sollte das eigene Portemonnaie im Zweifelsfall lieber geschlossen bleiben - schon wenn der Fragesteller von sich aus keinen ausreichenden Abstand sucht und stattdessen näher rückt, ist äußerste Vorsicht geboten. Mitunter treten die Täter auch zu zweit auf: Einer der beiden lenkt das potenzielle Opfer ab, der andere greift in diesem Moment zu. Manchmal benutzen die Diebe auch ein Stück Papier, eine Zeitung oder einen Stadtplan, den sie als Sichtschutz über das Portemonnaie halten. Zu den bekannten Ablenkungsmanövern zählt auch der Trick, eine Münze auf den Boden fallen zu lassen. Wer auf der Straße um einen Geldwechsel gebeten wird, sollte diese Bitte besser ablehnen und stattdessen auf Geldinstitute oder Geschäfte verweisen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell