POL-BOR: Kreis Borken - Jahrbuch Kriminalität zeichnet ein genaues Bild

Ahaus-Wüllen (ots) - Tatort: Ahaus-Wüllen, Lohweg; Tatzeit: 02.03.2023, zwischen 07.55 Uhr und 14.00 Uhr; An einem Haustürschloss manipuliert haben Unbekannte in Ahaus-Wüllen. Mutmaßlich wollten die Täter am Donnerstag zwischen 07.55 Uhr und 14.00 Uhr in das Wohngebäude am Lohweg gewaltsam eindringen. Das Unterfangen misslang. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) ...

