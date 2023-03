Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Mitsubishi angefahren

Verursacher fährt weiter

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau, Von-Keppel-Straße;

Unfallzeit: 01.03.2023, zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr;

Einen braunen Wagen angefahren hat am Mittwoch ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe. Der Mitsubishi stand zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Pfarramtes an der Von-Keppel-Straße. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

