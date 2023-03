Heek (ots) - Tatort: Heek, Katthagen, Strönfeldstraße, Brinkstraße; Tatzeit: zwischen 28.02.2023, 22.00 Uhr, und 01.03.2023, 10.00 Uhr; Metalldiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Heek ihr Unwesen getrieben. Die Täter bauten Fallrohre aus Kupfer an mehreren Häusern ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen die Tatorte an der Straße Katthagen, der Strönfeldstraße sowie Brinkstraße. Die Kripo bittet mögliche ...

