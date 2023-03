Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher in Waschanlage

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: zwischen, 01.03.2023, 18.00 Uhr, und 02.03.2023, 08.00 Uhr;

In eine Waschanlage eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau. Im Inneren brachen die Täter einen Tresor sowie einen Münzwechselautomaten auf. Dabei erbeuteten sie Bargeld. Zu dem Geschehen an der Gildehauser Straße kam es zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

