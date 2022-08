Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei jugendliche Ladendiebe ermittelt - 15-Jähriger in Haft

Stuttgart/Remshalden (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (02.08.2022) einen 15-Jährigen in Remshalden festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit seinem 16 Jahre alten Komplizen am 09.07.2022 in einem Drogeriemarkt am Europaplatz Parfum gestohlen und auf der Flucht einen Angestellten weggestoßen zu haben (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 10.07.2022 unter t1p.de/44ssj). Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der beiden Jugendlichen, die sie in der Folge an ihren jeweiligen Meldeanschriften in Remshalden und Stuttgart antrafen. Bei der Durchsuchung ihrer Zimmer fanden die Beamten Tatkleidung und ein Parfum und beschlagnahmten es. Der polizeibekannte 15-Jährige wurde noch am selben Tag aufgrund eines zuvor erlassenen Haftbefehls einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

