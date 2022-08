Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Bad Cannstatt/-Weilimdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (02.08.2022) mehrere Motorroller im Stadtgebiet gestohlen.

Eine Zeugin beobachtete gegen 19.00 Uhr drei junge Männer, welche mit zwei Rollern in eine Tiefgarage an der Mainzer Straße einfuhren. Kurze Zeit später verließen sie die Tiefgarage mit einem roten Roller. Bei einer Nachschau entdeckte die Zeugin in der Tiefgarage einen auffällig abgestellten roten Roller der Marke Aprilia, welcher offenbar gestohlen wurde und alarmierte die Polizei. Die drei Männer sollen zirka 20 Jahre alt sein und eine dünne, normale Statur haben.

In der Horrheimer Straße stahlen unbekannte Täter in der Zeit von 20.20 Uhr bis 22.10 Uhr einen auf Höhe der Hausnummer 30 abgestellten grauen Motorroller der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 114 MIE.

Einen weiteren Roller stahlen Unbekannte in der Roststocker Straße. Der schwarze Roller der Marke Keeway und dem Versicherungskennzeichen 471 AEK war in der Zeit von 15.00 Uhr bis 22.00 auf Höhe der Hausnummer 52 abgestellt.

Zeugen des Diebstahls in der Mainzer Straße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden. Zeugen des Diebstahls in der Horrheimer Straße werden gebeten, sich unter Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden. Zeugen des Diebstahls in der Roststocker Straße werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell