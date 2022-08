Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagmorgen (02.08.2022) eine Gartenhütte in der Nähe der Heutingsheimer Straße abgebrannt. Zeugen alarmierten gegen 02.00 Uhr die Feuerwehr, die daraufhin die Gartenhütte sowie weitere in Mitleidenschaft gezogene Gegenstände auf dem Grundstück im Gewann Häusle löschte. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ob ein Tatzusammenhang zu dem Brand einer benachbarten Gartenhütte besteht (siehe Pressemitteilung des PP Stuttgart am 17.07.2022 unter t1p.de/orkm1), wird derzeit geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

