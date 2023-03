Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau

Enschede - Alkoholisierter droht mit Sprengung

Gronau (ots)

Tatort: Enschede (NL) - Gronau, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 02.03.2023, 16.50 Uhr;

Als ein Gronauer am Donnerstag von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, wollte er von was er getan hat nichts mehr wissen. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Enschede hatte er mehrfach gesagt, eine Bombe dabeizuhaben, die er zünden wolle. Die Polizei sperrte den Bahnhof. Gegen 16.50 Uhr erhielt die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Borken von den Kollegen aus Enschede den Hinweis, dass der Gesuchte in den Zug von Enschede nach Gronau gestiegen sei. Neben der Alarmierung der deutschen Polizei eilten zudem mehrere weiße Streifenwagen mit roten und blauen Streifen der niederländischen Politie nach Gronau zum Bahnhof. Dort konnten sie den Verdächtigen antreffen und ansprechen. Der Gronauer warf seinen Rucksack weg, folgte dann aber den Anweisungen der Politieagenten. Polizisten aus Gronau nahmen den 38-Jährigen in Gewahrsam. Eine Bombe wurde weder an der Person oder im Rucksack, noch im Zug gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der für eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,5 Promille sprach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Nun erwartet den Gronauer ein Strafverfahren. (db)

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Gronau / Enschede - Alcoholistische man dreigt met bom

Plaats delict: Enschede - Gronau (D), Bahnhofstraße;

Tijdstip delict: 02.03.2023, 16.50 uur;

Toen een man uit Gronau donderdag door de politie in hechtenis werd genomen, wilde hij niet meer weten wat hij had gedaan. Op het stationsplein in Enschede had hij meerdere malen gezegd dat hij een bom bij zich had die hij tot ontploffing wilde brengen. De politie sloot het station af. Rond 16.50 uur kreeg de meldkamer van de politie van Borken een melding van collega's in Enschede dat de gezochte man in de trein van Enschede naar Gronau was gestapt. Naast het alarmeren van de Duitse politie spoedden ook meerdere witte patrouillewagens met rode en blauwe stripjes van de Nederlandse Politie naar het station in Gronau. Daar konden zij de verdachte ontmoeten en spreken. De man uit Gronau gooide zijn rugzak weg, maar volgde vervolgens de aanwijzingen van de politieagenten op. Politieagenten uit Gronau namen de 38-jarige in bewaring. Een bom werd niet aan de persoon of in de rugzak gevonden, noch in de trein. Een ademalcoholtest toonde een alcoholconcentratie in het bloed van ongeveer 1,5 promille. Nadat de politiemaatregelen waren afgerond, werd de man vrijgelaten. De man uit Gronau wordt nu strafrechtelijk vervolgd. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell