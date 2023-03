Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radler beim Abbiegen angefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 02.03.2023, 16.50 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Borken. Eine 60-Jährige hatte mit ihrem Wagen gegen 16.50 Uhr die Heidener Straße in Richtung Heiden befahren. Als die Borkenerin nach rechts in die Kardinal-von-Galen-Straße abbiegen wollte, kam es zur Kollision. Der 33 Jahre alte Borkener stürzte zu Boden. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell