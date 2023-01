Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Rittersheim (ots)

Am 11.01.23, gegen 07:36Uhr, ereignete sich auf der L 386, bei Rittersheim, ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 43-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr die L 386 aus Richtung Flomborn kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Eine 31-Jährige aus dem Donnersbergkreis befuhr die Kirchstraße von der Ortsmitte Rittersheim kommend und bog an der Einmündung L 386/Kirchstraße nach rechts auf die L 386 in Fahrtrichtung Flomborn ab. Der 43-Jährige überholte zu diesem Zeitpunkt einen PKW und befand sich demzufolge auf der Fahrspur der 31-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht, die 31-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zu dem konkreten Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Der Fahrer des Fahrzeugs, welcher zur Unfallzeit auf der L 386 überholt wurde, wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzten.

