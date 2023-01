Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Eisenberg (ots)

In der Zeit vom 08.01.23, 00:45Uhr, bis zum 08.01.23, 09:00Uhr, kam es in der Ripperter Straße zu Sachbeschädigungen. Insgesamt 16 Fahrzeuge wurden an unterschiedlichen Stellen mit weißer Sprühfarbe besprüht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell