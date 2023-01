Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: erneuter Betrugsfall über Kurznachrichtendienst WhatsApp

Göllheim (ots)

Am 04.01.23 fiel eine 70-jährige Frau der WhatsApp-Betrugsmasche zum Opfer. Die Frau erhielt zunächst eine SMS von ihrer vermeintlichen Tochter, in der sie aufgefordert wurde unter der angezeigten, neuen Nummer Kontakt mit ihr über WhatsApp aufzunehmen. Nachdem die Geschädigte auf Aufforderung zunächst Familienbilder an den Betrüger übersandte, kam sie auch der Bitte nach einen vierstelligen Geldbetrag für dringende Rechnungen zu überweisen. Erst als die Frau im Nachgang Kontakt mit ihrer richtigen Tochter aufnahm, erkannte sie den Betrug.

