Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Kieswerk - Bargeldtresor komplett entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.05.2023:

Felsberg

Einbruch in Kieswerk

Tatzeit: Montag, 15.05.2023, 16:30 Uhr bis Freitag, 16.06.2023, 06:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Kieswerk am Forstweg in Felsberg eingebrochen.

Hierfür verschafften sich die unbekannten Täter über die Außentreppe des Kassenhäuschens Zugang zum Kassenbereich, indem sie das Kassenfenster aufhebelten und darüber einstiegen. Im Buchhaltung- und Kassenbereich wurden mehrere unverschlossene Schränke durchsucht. Ein dort befindlicher Bargeldtresor wurde durch die unbekannten Täter aus der Wandverankerung herausgerissen und entwendet. Im Tresor befand sich eine geringe Menge an Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

