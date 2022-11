FW-M: Brennendes Taxi (Neuhausen)

Feuerwehr München

Mittwoch, 9. November 2022, 01.50 Uhr

Dachauer Straße

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Taxi in Brand geraten und stark beschädigt worden. Verletzte gab es hierbei nicht.

Auf einer Leerfahrt bemerkte der Taxifahrer Rauch aus dem Bereich des Motorraumes. Sofort lenkte er sein Fahrzeug an den Straßenrand, um nachzusehen, was geschehen war. Rauch und Flammen drangen aus dem Motorraum. Es konnte nur noch ein Notruf an die Integrierte Leitstelle helfen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten die Einsatzstelle großräumig ab und begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Ein Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmern und einem C-Rohr, konnte nach kurzer Zeit "Feuer aus" melden.

Am Fahrzeug entstand trotz schneller Alarmierung ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

