Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweiter Nachtrag zu: Polizei sucht vermisste 68-Jährige aus Steinhagen - Suche in einem See in Halle (Westf.) wird fortgesetzt

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Gütersloh/ Halle (Westf.) - Die 68-jährige Marion S. aus Steinhagen, nach der die Polizei seit dem 05.07.2023 mit umfangreichen Maßnahmen sucht, wird weiterhin vermisst.

Heute, Freitag, 07.07.2023, setzt die zuständige Polizei Bielefeld die Suche an einem See in Halle (Westf.) in dem Naturschutzgebiet Barrelpäule zwischen Hesselteich und Kölkebeck fort. Schon am Vortag waren dort Taucher im Einsatz, da Spuren auf diesen See hindeuten. Heute wird ab 11 Uhr der Rest des Sees mit Hilfe eines Sonarbootes weiter abgesucht. Eine Anlaufstelle für Medienvertreter wird vor Ort eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Vermissten dauern an. Hinweise zum Verschwinden oder zum Aufenthaltsort der 68-Jährigen bitte unter Tel. 0521/545-0.

Erste Pressemeldung Polizei Gütersloh: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5551495

Zweite Pressemeldung Polizei Bielefeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5552190

