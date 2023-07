Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach gescheitertem Handyraub flüchtig

Die Polizei sucht nach einem versuchten Handyraub am Freitag, 07.07.2023, den Täter sowie Zeugen.

Eine 19-jährige Bielefelderin ging mit ihren drei Begleiterinnen gegen 03:40 Uhr über die Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung Bahnhof. Dabei hielt sie ihr Handy in der Hand, um eine Sprachnachricht aufzunehmen. Von der Stadthalle kommend trat ein Unbekannter auf sie zu und versuchte, das Handy zu greifen. Dabei fiel dies zu Boden und beide bückten sich zeitgleich, um das Smartphone an sich zu nehmen. Der Täter zog dabei an den Haaren des Opfers, so dass dieses zu Fall kam und leichte Verletzungen davontrug. Ein unbekannter Mann zog den Täter zurück, so dass dieser die Flucht in Richtung Stadthalle ergriff.

Das Opfer beschrieb den Tatverdächtigen als südeuropäisch aussehend, ungefähr 175 cm bis 180 cm groß, mit kurzem dunklen Bart und dunklen Haaren. Er war zur Tatzeit mit dunklem Basecap, dunkler Kapuzenjacke und dunkler Jeanshose bekleidet und trug einen blauen Rucksack.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

