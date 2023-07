Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Polizei sucht vermisste 68-Jährige aus Steinhagen - Ausgedehnte Suchaktion

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gütersloh - Steinhagen - Die Koordination der Suche nach der vermissten Marion S. aus Steinhagen haben Ermittler des Polizeipräsidiums Bielefeld am Donnerstagvormittag, 06.07.2023, übernommen.

Bereits ab Beginn der ersten Hinweise in diesem Vermisstenfall haben Beamte der Gütersloher Kreispolizeibehörde - am Mittwochnachmittag, 05.07.2023 - umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Daran waren neben Ermittlern der Kripo und Streifenbeamten auch Maintrailer Hunde und ein Hubschrauber der Polizei NRW beteiligt. Die Suche wurde in der Nacht fortgeführt und am Donnerstag noch einmal ausgeweitet.

Da bei der Suche größere Bereiche an unterschiedlichen Orten abzudecken sind und die Polizei mit einem großen Kräfteansatz arbeitet, ist aktuell das Polizeipräsidium Bielefeld mit der Leitung des Einsatzes beschäftigt. Zur Durchsuchung größerer Waldgebiete und auch eines Gewässers waren am Donnerstagmorgen und Nachmittag neben Gütersloher und Bielefelder Beamten auch Beamte aus Bereitschaftspolizei Hundertschaften und die Feuerwehr des Kreises Gütersloh im Einsatz. Dabei unterstützten Taucher des DLRG.

Im Fokus der Suche stehen derzeit bekannte Anlaufstellen oder mögliche Aufenthaltsorte der Vermissten. Auch wenn bislang keine konkreten Hinweise vorliegen, kann mittlerweile eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle, das Fachkommissariat in Bielefeld oder die Polizei Gütersloh:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11/ 0521/545-0

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5551495

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell