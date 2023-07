Polizei Bielefeld

POL-BI: Akku-Diebstähle aus E-Rollern aufgeklärt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gütersloh-

Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 16 der Polizei Bielefeld überführten zwei Güterslohern nach Akku-Diebstählen aus E-Roller.

Mittels Online-Anzeige erstattete eine Mitarbeiterin der Stadtwerke Bielefeld eine Strafanzeige bei der Polizei Bielefeld und zeigte an, dass in der Nacht von Donnerstag, 11.05.2023, auf Freitag durch Unbekannte an verschiedenen Örtlichkeiten in Bielefeld 12 Akkus aus E-Roller gestohlen wurden. Zu weiteren Diebstählen, diesmal von acht Akkus, kam es in der Nacht von Dienstag, 27.06.2023, auf Mittwoch. So entstand ein immenser Schaden in einem fünfstelligen Bereich. In einem Online Kleinanzeigenportal erkannte die Mitarbeiterin der Stadtwerke Bielefeld bei einem Verkäufer E-Roller Akkus.

Die Ermittlungen der Kriminalbeamten der Polizei Bielefeld in dem Internet Portal führten zu zwei Tatverdächtigen, einem 30-Jährigen und einer 30-Jährigen aus Gütersloh. Nachdem auf Veranlassung der Beamten durch das Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss erging, fand mit Unterstützung der Kriminalpolizisten aus Gütersloh eine Durchsuchung der Wohnung des Ehepaars am Freitag, 30.06.2023, statt. Es konnten 13 Akkus aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen die Gütersloher läuft ein Strafverfahren und die Ermittlungen dauern.

