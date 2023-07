Polizei Bielefeld

POL-BI: Lederjacke und Werkzeuge erbeutet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Buschkamp - In der Nacht zu Dienstag, 04.07.2023, verschwand in Buschkamp ein Paket aus einem abgestellten Pkw. Am Dienstagvormittag wurden in Schildesche Werkzeuge von der Ladefläche eines Firmenfahrzeugs gestohlen.

In der Straße Bultkamp war ein Mitarbeiter eines Bielefelder Dachdeckbetriebs mit Arbeiten beschäftigt. Gegen 11:45 Uhr bemerkte er, dass jemand einen Werkzeugkoffer mit mehreren Hilti Geräten von der Ladefläche des Firmenwagens gestohlen hatte.

Über Nacht hatte ein 26-jähriger Bielefelder seinen VW Golf am Feuerbachweg in einer Parkbucht abgestellt. Zwischen 19:00 Uhr am Vorabend und 12:30 Uhr wurde eine Pkw Scheibe eingeschlagen und ein Paket vom Beifahrersitz gestohlen. Bei dem Inhalt soll es sich um eine schwarze Lederjacke gehandelt haben.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell