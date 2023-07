Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Verkehrsteilnehmer stechen bei Geschwindigkeitsverstößen heraus

Bielefeld

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Bei Verkehrskontrollen am Dienstag, 04.07.2023, fielen zwei PKW-Fahrer durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf. Konsequenz für einen Fahrer: ein Monat Fahrverbot. Den Zweiten erwartet eine Strafanzeige, da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

An der Gütersloher Straße, nahe der Heidekampstraße, führten Polizisten Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät in der 50 km/h Zone durch. Im Bereich dieser Messstelle in Fahrtrichtung Gütersloh, außerhalb geschlossener Ortschaften, befindet sich eine Verengung von zwei auf einen Fahrstreifen.

In der Zeit von 10:40 Uhr bis 12:10 Uhr wurden insgesamt 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet.

Ein 32-Jähriger aus Bielefeld fuhr mit seinem BMW X3 mit 75 km/h. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Bielefelder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die zweite Messung ergab 111 km/h. Der 70-jährige Opel Corsa-Fahrer aus Wennigsen hat einen links fahrenden Wagen noch kurz vor der Verengung rechts überholt. Ihn erwarten 480 Euro Bußgeld, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.

