Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Fahrer steht mit einem Bein im Beet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Bielefelder, der bereits mit seinem E-Scooter gestürzt war, wollte am Montagnachmittag, 03.07.2023, von Streifenbeamten nicht kontrolliert werden und stürzte erneut.

Der 47-jährige Bielefelder war gegen 17:15 Uhr im Rochdale Park unterwegs. Als er seinen Elektroroller beschleunigte, drehte ein Reifen durch und der Roller brach aus. Dabei stürzte er und erlitt Schürfwunden an Armen und Beinen. Trotzdem setzte er seine Fahrt in Richtung der Heeper Straße fort.

Am Parkausgang erkannte er einen Streifenwagen. Bei dem Versuch, nicht kontrolliert zu werden, stieß der 47-Jährige gegen einen niedrigen Zaun, geriet ins Straucheln und sein E-Scooter kippte an einem bepflanzten Beet um. Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Scooter-Fahrer und bekamen Hinweise zu einem möglichen Drogenkonsum. Die auf der Polizeiwache Ost durchgeführten Vortests verliefen positiv, so dass ein Arzt dem 47-Jährigen eine Blutprobe entnahm. Nach der Aufnahme einer Unfallanzeige in Verbindung mit dem Konsum von Alkohol und Drogen durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell