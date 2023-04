Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall

Jena (ots)

Donnerstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Jena-Isserstedt ein schwerer Verkehrsunfall. Als der Fahrer eines PKW VW beabsichtigte vorwärts in eine Parklücke einzuparken, verwechselte er Gas- und Bremspedal. Hierdurch fährt das Fahrzeug über einen Absatz und einen Fußgängerweg und gelangt so in eine andere Parkreihe. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Imbisswagen, welche hierdurch ca. 3 Meter verschoben wurde. Der VW kam nun kurz zum Stehen. Im Anschluss setzte der PKW unter hoher Beschleunigung zurück in die ursprüngliche Parkreihe. Hierbei wurden zwei weitere, abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Durch den Zusammenstoß mit dem Imbisswagen wurde die dort tätige Verkäuferin schwer verletzt. Der 96-jährige Fahrer des VW und dessen Beifahrerin erlitten einen Schock. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

