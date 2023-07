Polizei Bielefeld

POL-BI: Ein Auto voller gestohlener Kabel

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Wellensiek - Am Samstag, 01.07.2023 wurden Polizeibeamte zu einem abgestellten Pkw in ein Parkhaus an der Universität gerufen. Die Polizisten schätzten, dass sich in dem Mercedes Vaneo zwischen 750 und 1000 Kilogramm Kupfer- und Glasfaserkabel befanden.

Der Bauleiter der Großbaustelle auf dem Universitätsgelände bemerkte gegen 08:30 Uhr den Mercedes mit beschädigtem Seitenspiegel und Scheinwerfer. Als er sich die Beschädigungen aus der Nähe anschauen wollte, fielen ihm die Kabel im Fahrzeuginnenraum auf.

Als Polizeibeamte an dem Auto erschienen, war auch der Mercedes-Fahrer anwesend. Der 34-jährige Mann aus Hamburg war der Meinung es handele sich bei den Kabeln um Reste und damit um Abfall. Gegen seine Einschätzung sprach, dass sich hauptsächlich ganze Kabeltrommeln in seinem Pkw befanden. Die Beamten stellten das Fahrzeug samt Kabel sicher und zeigten den 44-Jährigen an.

Bislang ist unklar, woher die Beschädigungen an dem Mercedes Vaneo stammen, weil der Kabeldieb dazu keine Angaben machte.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Bielefeld unter 0521/545-0 entgegen.

