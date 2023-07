Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl bei Geldabhebung

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einer Bankfiliale an der Weststraße war eine Bielefelderin kurzzeitig abgelenkt, als ihr eine unbekannte Person am Freitag, 30.06.2023, ihr abgehobenes Geld entwendet hat.

Nach der Aussage einer 55-jährigen Bielefelderin betrat sie gegen 12:40 Uhr den leeren Vorraum einer Bank am Siegfriedplatz. Sie bediente einen Geldautomaten für eine Barauszahlung. Während der Automat bereits das Geldausgabefach mit dem gewünschten Betrag öffnete, habe sich die Frau in Richtung eines Kontoauszugsdruckers gewandt. Dabei bemerkte sie nicht, wie eine unbekannte Person ihr Geld aus dem Ausgabefach nahm und verschwand.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

