LPI-J: In der Kälte genächtigt

Weimar (ots) - Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro wurde über das zurückliegende Wochenende an der Fassade des Bürgerzentrums in Weimar Schöndorf verursacht. In einem Ausmaß von mehr als 12 qm beschmierten ein oder mehrere unbekannte Täter die Hauswand. In den Farben rot und schwarz wurden mehrere Schriftzüge, sog. Tags gesprüht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

