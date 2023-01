LPI-EF: Fahrt unter Drogen

Erfurt (ots) - Am Wochenende hatte es ein Dieb auf einen Opel in Erfurt abgesehen. Wie der Besitzer der Polizei am Montag berichtete, parkte der Wagen in der Prager Straße. Der Täter hob diesen vermutlich mit einem Wagenheber an und baute den Katalysator ab. Der Wert der Beute wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

