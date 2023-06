Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden und Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruchsversuch in Grasdorf

Ottersberg. Am Grasdorfer Schuldamm versuchten unbekannte Täter im Laufe des Dienstags zwischen 8 und 17 Uhr, in ein Wohnhaus einzubrechen. Hebelversuche an einem Fenster deuten darauf hin, dass die Unbekannten hier ihr Unwesen trieben. Ein Eindringen in das Haus gelang jedoch nicht. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Achim/Uphusen. Am helllichten Tage sind unbekannte Täter am Dienstag zwischen 7 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Morgenland eingestiegen. Nach Aufhebeln eines Fensters entwendeten die Diebe Bargeld und Schmuck, anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Ermittlungen wegen illegalen Autorennens: Polizei sucht Zeugen

Oyten. Die Polizei Achim ermittelt wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens im Oytener Straßenverkehr. Zeugen zufolge fuhren am Montag kurz nach 21 Uhr ein weißer 1er BMW und eine schwarze Mercedes C-Klasse mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Achimer Straße, dabei überholte zumindest einer der Wagen an einer unübersichtlichen Stelle, überholte im Kreuzungsbereich Achimer Straße/Hauptstraße rechts und drehte sich im dortigen Kreuzungsbereich. Die Fahrer, gegen die sich die Strafverfahren richten, müssen nun mit empfindlichen Strafen, unter anderem mit dem Entzug der Fahrerlaubnis, rechnen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim oder unter Telefon 04207/911060 bei der Polizei Oyten zu melden.

Radfahrerin verletzt

Ottersberg. Auf der Großen Straße (L168) wurde am Dienstag kurz vor 8 Uhr eine elfjährige Radfahrerin verletzt. Das Mädchen war auf dem Radweg aus Bassen kommend unterwegs, als ein 52-jähriger Renault-Fahrer aus der Bahnhofstraße kam und dem Kind die Vorfahrt nahm. Die Elfjährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Vandalismus auf Sporthallendach

Lilienthal. Unbekannte Täter trieben sich am Montag zwischen 17 und 19 Uhr auf dem Dach der Sporthalle Auf dem Kamp herum. Sie beschädigten dort eine Kuppel und verursachten so Sachschaden. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Halle gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden.

Bushaltestelle beschädigt

Hambergen. An der Bahnhofstraße beschädigten am Dienstagabend unbekannte Täter zwischen 20 Uhr und Mitternacht eine Bushaltestelle. Durch das Herausbrechen zweier Plexiglasscheiben verursachten sie beträchtlichen Schaden. Die Polizeistation Hambergen bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04793/957580 zu melden.

Nach Unfall verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Oberende (K8) ist am Dienstag gegen 15 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Eine 80-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte, von einer Grundstückszufahrt auf die K8 einzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links herannahenden Mercedes, in dem ein 39-jähriger Mann am Steuer saß. Bei der folgenden Kollision wurden beide Wagen derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 39-Jährige erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Kradfahrer verletzt

Lilienthal. Am Mittwochmorgen wurde ein 16-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Falkenberger Landstraße verletzt. Ein 48-jähriger Opel-Fahrer bog kurz vor 8 Uhr aus Richtung Falkenberger Kreuz kommend links in die Straße Zum Schoofmoor ab, dabei übersah er den entgegenkommenden Jugendlichen auf dessen Zweirad, sodass es zur Kollision kam. Der 16-Jährige musste aufgrund leichter Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden, der Pkw musste zudem abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert.

