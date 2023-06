POL-VER: ** Mutige Bürgerin stoppte Angreifer und verhinderte Schlimmeres ** Polizeipräsident Kühme ehrt Grazyna Komor für ihr couragiertes Verhalten **

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verden. Am 7. September 2022 ereignete sich im E-Center in Verden eine schreckliche Gewalttat: Ein damals 40-jähriger Mann griff eine zu der Zeit 26-jährige Frau mit einem Messer an. Die Frau erlitt bei der Attacke potenziell lebensbedrohliche Stichverletzungen, überlebte jedoch nach längerer Behandlung in einer Klinik. Zum Zeitpunkt des Angriffes befand sich außerdem ihr dreijähriges Kind bei ihr, das glücklicherweise körperlich unverletzt blieb.

Dass es nicht noch schlimmer kam, war insbesondere einer couragiert eingreifenden Angestellten des Verbrauchermarktes zu verdanken: Grazyna Komor. Die damals 58-jährige Mitarbeiterin sprach den Täter energisch an und wirkte gezielt auf ihn ein, woraufhin der Angreifer von der Frau abließ und flüchtete.

Um dieses mutige Verhalten der Mitarbeiterin zu würdigen, kam der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, am 5. Juni 2023 eigens nach Verden, um die mittlerweile 59-jährige Frau in den Räumen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz persönlich zu ehren und um seinen ausdrücklichen Dank auszusprechen: "Frau Komor hat ohne Zögern gehandelt - beherzt, verantwortungsbewusst und selbstlos", betonte Polizeipräsident Kühme. "Das vorbildliche Verhalten der 59-Jährigen ist aller Anerkennung wert. Ich finde es großartig, wenn sich Menschen für andere Menschen einsetzen, wenn sie nicht wegschauen, sondern couragiert intervenieren, indem sie Tätern klare Signale senden. Genau das hat Frau Komor am 7. September 2022 getan", so Kühme weiter.

An der Ehrung nahmen ebenfalls die Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Antje Schlichtmann, der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Andreas Lohmann sowie die Sachbearbeiterin Julia Fröhlich teil. Die 59-jährige Mitarbeiterin erschien in Beisein ihrer beiden Töchter, ihres Schwiegersohnes sowie ihrer zwei Enkel. Außerdem war das inzwischen 27-jährige Opfer mit ihrer Anwältin anwesend.

