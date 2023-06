Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei schreitet bei Auseinandersetzung ein ++ Versuchter Einbruch ++ Einbruch in Schule ++ Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen ++ Drei Personen bei Unfall leicht verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei schreitet bei Auseinandersetzung ein - Zeugen gesucht

Verden. Am Rande der Domweih kam es am Sonntagabend zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem in einer Gaststätte in der Ostertorstraße offenbar eine Auseinandersetzung begann, zu der weitere Personen hinzuströmten. Die Beamten waren auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden und waren umgehend eingeschritten. Bei der Personalienaufnahme kam es jedoch den ersten Informationen zufolge zu einem Angriff auf einen 23-jährigen Polizeibeamten der PI Verden/Osterholz, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog.

Weitere hinzukommende Personen versuchten die Maßnahmen der Polizei zu behindern und griffen zudem eine 27-jährige Beamtin und einen 27-jährigen Beamten an. Beide Polizeibeamte blieben unverletzt. Die Kräfte der PI Verden/Osterholz mussten die Kontrahenten gewaltsam trennen, um die Auseinandersetzung zu beenden.

Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung, den Beteiligten und dem genauen Geschehen dauern derzeit an. Demnach könnte es zwischen zwei sich bekannten Personengruppen zu einem handfesten Streit gekommen sein. Die Polizei Verden bittet Zeugen unter 04231/8060 um Hinweise auf Beteiligte und das Geschehen.

Versuchter Einbruch

Oyten. In ein Einfamilienhaus und eine Garage versuchten unbekannte Täter zwischen Samstag- und Sonntagabend einzudringen. Den ersten Informationen zufolge versuchten sie ein Fenster und ein Garagentor aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise zu Auffälligkeiten in der Umgebung.

Einbruch in Schule

Langwedel. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstagvormittag und dem frühen Sonntagmorgen in eine Schule in der Marienstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie drei Fenster auf und durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Ob die Einbrechenden etwas gestohlen haben, wird derzeit ermittelt. Der genaue Sachschaden kann somit noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, unter 04231/8060 um Hinweise.

Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

Verden. Auf dem Parkplatz Blumenwisch am Allerufer schlugen unbekannte Täter am Sonntagabend zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr eine Seitenscheibe eines Volvo ein und stahlen mehrere Gegenstände aus dem Innenraum, wie zum Beispiel ein Notebook. Anschließend flüchteten sie mit der Beute im vierstelligen Wert in unbekannte Richtung.

Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Blender. Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung "In der Marsch" / "Oister Dorfstraße" kam es am späten Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 19-jährige Fahrerin eines VW wollte den Informationen zufolge nach links in die Oister Dorfstraße einbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 46-Jährige in einem Renault. Durch den Aufprall verletzte sich die 46-Jährige und ihr Beifahrer sowie die 19-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die 46-jährige Frau und ihren Beifahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell