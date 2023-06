Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 04.06.2023

Bereich Verden

Verden - Verkehrsunfallflucht: Zu einer Verkehrsunfallflucht kommt es am Samstag, dem 03.06.23, auf dem Parkplatz in der Lindhooper Straße 7. Dem Anschein nach kollidiert zwischen 17:30 Uhr und 23:30 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit einem dort geparkten PKW und entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. An dem geparkten Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von 2500,- Euro. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Verden unter der Rufnummer 04231/806-215.

Bereich Achim

Oyten - brennender PKW: Am Samstagmittag gerät aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße Brammer ein Pkw in Brand. Durch die Bewohner kann der Pkw noch mit einem Traktor aus einer Scheune ins Freie geschoben werden. Dort brennt das Fahrzeug dann aus. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Riede - Heckenbrand: Am Samstagmittag gerät in der Bremer Straße eine Hecke in Brand, nachdem zuvor ein Nachbar Unkraut abgeflammt hatte. Vermutlich durch auffliegende Funken war es infolge zu einer Bandentwicklung gekommen. Das Feuer kann jedoch schnell durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden.

Achim - Green des Golfplatzes verwüstet: In der Nacht zu Samstag befährt ein bislang Unbekannter mit einem Pkw das Green des Achimer Golfplatzes. Die Grasfläche wird hierdurch erheblich beschädigt. Die Polizei Achim hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Oyten - Unfall beim Überholen: Am Samstagnachmittag befährt eine 31-jährige Bremerin mit ihrem Pkw Toyota die Große Straße aus Bassen kommend in Richtung Oyten. Trotz Gegenverkehr wird sie von einem nachfolgenden Kradfahrer überholt. Der Kradfahrer kollidierte dabei mit dem Außenspiegel des Toyotas. Er flüchtet anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

Oyten - Kradfahrer bei Wildunfall leicht verletzt: Leichte Verletzungen zieht sich ein 62-jähriger Bremer in der Nacht zu Sonntag bei einem Verkehrsunfall zu. Er befährt mit einem Krad die Straße Oytermühle in Richtung Bassen, als plötzlich ein Rehwild die Fahrbahn quert. Durch die Kollision stürzt der Motorradfahrer. Er wird in ein Krankenhaus verbracht. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Bereich Osterholz

Hambergen - nächtlicher Hubschraubereinsatz: Zu einem länger andauernden Hubschraubereinsatz kommt es in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli, nachdem zuvor aus einer ortsansässigen Seniorenresidenz eine Person vermisst gemeldet worden war. Trotz intensiver Suche mit verstärkten Kräften kann die an Demenz erkrankte Bewohnerin erst im Morgengrauen in einem Vorgarten liegend und mit leichten Unterkühlungen aufgefunden werden. Die Frau wird an den Rettungsdienst übergeben, der sie zur Beobachtung ins Kreiskrankenhaus nach Osterholz-Scharmbeck verbringt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

