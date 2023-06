Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 02.06.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Wohnungsbrand in Verden ++

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Wohnungsbrand in der Straße Im Dicken Ort in Eitze. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch am Brandort wurde eine Person vorläufig festgenommen, die mit der Entstehung des Brandes in Verbindung stehen könnte.

Gegen 16:20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer in einem Mehrparteienhaus gemeldet. In dem Gebäude befinden sich mehrere Wohneinheiten. Die Feuerwehren Eitze, Verden und Scharnhorst löschten den Brand. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Noch während der Löscharbeiten leiteten Angehörige einer Spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz erste Ermittlungen ein, die zur vorläufigen Festnahme eines 26-jährigen Mannes führten, der mit der Entstehung des Brandes in Verbindung stehen könnte. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Mehrere Wohnungen sind durch die entstandene Rußentwicklung vorerst nicht mehr bewohnbar.

Der Zentrale Kriminaldienst Verden hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem zur genauen Brandursache, übernommen. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

++ Einbrüche in Pkw ++

Dörverden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich mehrere Einbrüche in Pkw im Bereich Dörverden.

Mindestens ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Seat in der Nienburger Straße und entwendeten ein Musikinstrument.

In der Ringstraße ging ebenfalls mindestens ein derzeit unbekannter Täter einen VW an und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt. Weiterhin schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe eines Kleintransporters in der Bahnhofstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge störte ein 43-jähriger Fahrzeugbesitzer die Tat, woraufhin der Täter von weiteren Handlungen abließ. Er flüchtete anschließend mit einem Damenrad in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- bis 25 Jahre alt

- ca. 1,70 groß

- schlanke Statur

- schwarze, etwas längere und gewellte Haare

- bekleidet mit einer dunklen Jacke

- führte ein violettfarbendes Damenrad mit sich

Die Polizei Verden bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder dem Täter geben können, diese unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Frontalzusammenstoß in Ottersberg ++

Ottersberg. Am Donnerstag ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Wümmingen, bei dem sich mindestens eine Person leicht verletzte.

Ein 28-jähriger Fahrer eines Seat befuhr die Straße Wümmingen in Fahrtrichtung Ottersberg. Ersten Informationen zufolge beabsichtigte eine 41-jährige Fahrerin eines Skoda, welche die Straße Wümmingen in Richtung Posthausen befuhr, nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Fahrer des Seat, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Nach derzeitigem Stand verletzte sich mindestens die 41-jährige Fahrerin vermutlich leicht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

++ Verkehrsunfall auf der A27 ++

Achim/A27. Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A27 mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 18:10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW die A27 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost beabsichtigte der Fahrer nach ersten Informationen einen 23-jährigen Fahrer eines Lkw zu überholen. Hierbei übersah er einen auf dem Überholfahrstreifen herannahenden 60-jährigen Fahrer eines Audi. Der Fahrer des Audi bremste sein Fahrzeug stark ab und wich nach rechts aus. Es kam zum Zusammenstoß mit dem VW. Der Fahrer des Lkw versuchte zuvor nach rechts auszuweichen und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich infolge des Unfalls keine der Personen.

An allen drei Fahrzeugen sowie an der Außenplanke entstand Sachschaden, der sich auf mindestens 45.000 Euro beläuft. Der Audi war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Diebstahl auf Firmengelände ++

Schwanewede. In der Aschwardener Straße kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Diebstahl von Landmaschinenzubehör.

Zwischen 21:00 Uhr und 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände und entwendeten dort Zubehör für Landmaschinen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei Osterholz bittet nun um sachdienliche Hinweise unter 04791/3070.

++ Verkehrsunfall im Stadtgebiet - eine Person leicht verletzt und zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ladestraße, bei dem sich mindestens eine Person leicht verletzte.

Gegen 16:50 Uhr befuhr eine 44-jährige Fahrerin eines Skoda die Ladestraße in Richtung Bahnhof. In Bahnhofsnähe beabsichtigte die Fahrerin nach links in eine Parklücke einzufahren. Ein 19-jähriger Fahrer eines Ford fuhr mit seinem 19-jährigen Beifahrer hinter dem Skoda und kollidierte anschließend mit dem abbiegenden Fahrzeug. Der 19-jährige Fahrer verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Die Polizei Osterholz hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem ein möglicher technischer Defekt am Ford.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell