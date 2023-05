Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtragsmeldung: ++ Lkw-Unfall auf der A1 ++

Landkreis Verden (ots)

A1. Am heutigen Nachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1 (wir berichteten).

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Lkw auf einen 41-jährigen Fahrer eines weiteren Lkw auf. Zudem wurde nach jetzigem Stand niemand verletzt.

Nachdem die A1 zunächst in Richtung Hamburg voll gesperrt wurde, wird der Verkehr inzwischen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergungsmaßnahmen dauern mutmaßlich bis in die Nacht an. Es kann daher weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Durch die Sperrung entstand zeitweise ein Stau von schätzungsweise 20 km.

Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Gegen 17:18 Uhr kam es zu einem Folgeunfall. Nach ersten Informationen wechselte ein Fahrer eines Lkw frühzeitig die Fahrspur und beschädigte hierdurch Absperrmaterial.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell