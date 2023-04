Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Augenoptiker-Geschäft

Paderborn (ots)

(mb) Über die Osterfeiertage ist in der Westernstraße ein Einbruch in eine Augenoptiker-Filiale verübt worden. Der Beute- und Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 200.000 Euro.

Das schräg gegenüber der Liliengasse liegende Geschäft schloss am Samstag gegen 18.10 Uhr. Am Dienstag fiel der Einbruch kurz vor Geschäftsöffnung gegen 08.45 Uhr auf. Der oder die Täter hatten die Haustür zum Treppenhaus neben den Geschäftsräumen aufgebrochen. Im Treppenhaus öffneten sie gewaltsam eine Nebeneingangstür zum Geschäft. Aus den Regalen entwendeten die Einbrecher hunderte Brillen und Sonnenbrillen. In einem Nebenraum wurde ein Gerät zur Augenuntersuchung beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht?

Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

