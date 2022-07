Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer leistet Widerstand

Finnentrop (ots)

Aufgrund einer unsicheren Fahrweise und fehlender Beleuchtung ist Polizeibeamten am Samstag (23. Juli) gegen 23:20 Uhr auf der Hollenbocker Straße in Heggen ein 53-jähriger Fahrradfahrer aufgefallen. Die Polizisten hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Dabei fiel auf, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von mehr als 1,7 Promille auf. Um eine Blutprobe zu entnehmen, wurde der Radfahrer zur Polizeiwache gebracht. Dabei zeigte sich der 53-Jährige jedoch aggressiv und widersetze sich. Er beleidigte die Beamten und verletze sie leicht. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige wegen Widerstandes, Trunkenheit und Beleidigung und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell