POL-PB: Unbekannter Toter im Klärwerkbecken ist identifiziert - Fahndung gelöscht!

Kreis Paderborn (ots) - (mb) Im Kreis Paderborn hat die Polizei am vergangenen Karfreitag keine Treffen der Tuningszenen festgestellt. Die Verbotsverfügung in der Stadt Paderborn wurde beachtet. Im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "Rot für Raser" fielen über 430 Geschwindigkeitsverstöße auf und werden geahndet. Auch am Ostermontag waren ...

