POL-PB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Motorroller

Büren-Wewelsburg (ots) - (mb) Kurz nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Auf der Alme in Büren-Wewelsburg hat die Polizei am Mittwochnachmittag ein jugendliches Pärchen (14/15) als Tatverdächtige gestellt. Sie räumten die Tat ein und müssen sich jetzt im Strafverfahren verantworten. Die Besitzerin des Wohnhauses war nicht zuhause, als die im Haus installierte Netzwerk-Kamera durch den Bewegungssensor ...

