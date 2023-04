Polizei Paderborn

POL-PB: Sattelschlepper verliert Auflieger

Delbrück (ots)

(mb) Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Hövelhofer Straße während der Fahrt ein Sattelauflieger von der Zugmaschine gelöst. Das Unglück ging glimpflich aus.

Gegen 07.45 Uhr war der 51-jährige Sattelzugfahrer mit seinem Gespann auf der Hövelhofer Straße unterwegs, als sich plötzlich in einer langgezogenen Kurve in Höhe der Nordstraße der Auflieger von der Zugmaschine löste und nach rechts auf die Bankette rutschte. Der Fahrer stoppte die Zugmaschine wenige Meter weiter. Es entstand leichter Flurschaden im Graben und auch nur geringer Sachschaden am Auflieger. Ein Bergungsunternehmen wurde mit der Bergung des Aufliegers beauftragt. Die Hövelhofer Straße musste für die Arbeiten an der Unglückstelle eine knappe Stunde gesperrt werden. Der polnische Fahrer hatte das Gespann offensichtlich nicht korrekt verbunden. Nach einigen Kilometern Fahrt hatte sich dann das Unglück ereignet. Wegen der Ordnungswidrigkeit musste der 51-Jährige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 265 Euro hinterlegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell