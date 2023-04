Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Firmengebäude

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) An der Graf-Zeppelin-Straße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei Firmeneinbrüche verübt worden. Laut erster Erkenntnisse haben die Einbrecher in keinem Fall Beute gemacht.

Gegen 05.55 Uhr stellten Mitarbeiter eines Containerdienstes den Einbruch in das Firmengebäude fest. An einem Fenster waren Schutzgitter gewaltsam entfernt worden. Die Scheibe war eingeschlagen. Durch das Fenster waren der oder die Täter in die Räumlichkeiten gelangt. Sie suchten in den Büros nach Wertsachen.

Wenig später fielen eingeschlagene Fenster an den Hallen eines Metallverarbeitenden Betriebes sowie eines Vertriebs für Medizintechnik auf. Auch hier waren die Büros durchwühlt worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell