Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch in Computerladen

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Am Friedrich-Wilhelm-Weber Platz ist in der Nacht zu Dienstag, 04.04.2023, ein der Einbruch in ein Geschäft gescheitert.

Der oder die Täter warfen mit einer Steinplatte das Schaufenster des Computerladens ein. Durch die entstandene Öffnung gelang jedoch es nicht, in das Gebäude einzudringen. Entwendet wurde vermutlich nichts.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell