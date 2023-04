Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei zufrieden mit Auto-Tuning-Treffen am Stadtrand - Stadt Paderborn erlässt Verbotsverfügung für Karfreitag

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Mit rund 300 Fahrzeugen aus Ostwestfalen, aus dem nahen Ruhrgebiet und Sauerland sowie aus Niedersachsen fand am letzten Samstag (01.04.2023) eine organisierte Tuning-Veranstaltung auf einem Parkplatz am Ende der Riemekestraße statt. Trotz Dauerregens kamen etwa 900 Zuschauer. Die Polizei spricht von einem insgesamt störungs- und beschwerdefreien Verlauf des Treffens sowie der Anfahrt und Abfahrt der Fahrzeuge. Bei Kontrollen im Umfeld zogen die Einsatzkräfte drei getunte Autos wegen technischer Mängel und dem Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis aus dem Verkehr.

Für den kommenden Karfreitag gilt in Paderborn eine Allgemeinverfügung der Stadt Paderborn, die jegliche Treffen der Autoaffinen Szene untersagt. Die Einhaltung des Verbots wird von Stadt und Polizei kontrolliert.

Bei den Verkehrskontrollen am letzten Samstag stoppten Polizisten einen 21-jährigen VW-Scirocco-Fahrer aus dem Kreis Minden/Lübbecke weil das vordere Kfz-Kennzeichen an seinem Pkw fehlte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Scirocco elektronisch auf rund 230 KW getunt worden war. Die eingebaute Abgasanlage passte allerdings nicht zu der Leistungssteigerung. Außerdem war die gefahrene Reifen-Felgen-Kombination nicht von einem Sachverständigen abgenommen und die Fahrwerkseinstellung war offenbar zu tief. Wegen der Vielzahl der festgestellten Mängel untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt und stellten den Scirocco zur Prüfung durch einen Sachverständigen sicher. Ebenso wurde der VW Golf eines 27-jährigen aus dem Hochsauerlandkreis sichergestellt, weil für die Räder und einige Anbauten am Golf keine Betriebserlaubnisse vorlagen. Er habe es einfach noch nicht geschafft, das umgebaute Auto einem Kfz-Sachverständigen vorzuführen, so der Fahrer. Wegen technischer Mängel stellten die Beamten noch die Mercedes S-Klasse eines Paderborners sicher, der auf der Wollmarktstraße kontrolliert wurde. Alle drei Autos wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Neben den Sicherstellungs- und Gutachterkosten kommen auf die drei Fahrer Bußgeldverfahren zu. Bestätigt sich der Anfangsverdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis müssen die Fahrzeuge wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zurückgebaut werden, bevor sie wieder am öffentlichen Verkehr teilnehmen dürfen.

Ähnliche Kontrollen kündigt die Polizei im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "Rot für Raser" für den kommenden Freitag an. Wegen des christlichen Feiertags hat die Stadt Paderborn auf Grundlage des Feiertagsgesetzes NRW sämtliche Tuningtreffen im Stadtgebiet verboten. Von Karfreitag, 7. April 2023, 00.00 Uhr, bis Samstag, 8. April 2023, 06.00 Uhr sind keine Zusammenkünfte der Szene, egal ob mit oder ohne Fahrvorführungen, erlaubt. Dies gilt laut Allgemeinverfügung sowohl auf öffentlichen als auch privaten Flächen.

Die Paderborner Polizei wird - wie in den Vorjahren - im gesamten Kreisgebiet strikt gegen sogenannte Raser und Poser vorgehen. Deren verkehrswidriges Verhalten ist nicht nur ordnungswidrig sondern oft rücksichtslos, teils lebensgefährlich und führt immer wieder zu Beschwerden.

2022 wurden trotz des Verbots am Karfreitag 210 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, es gab eine Verkehrsunfallanzeige, eine Fahrzeugsicherstellung, acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 13 Platzverweise. In der Spitze wurden im Stadtgebiet von Paderborn etwa 90 der Szenen zugehörige Fahrzeuge angetroffen.

Sollten sich die entsprechenden Szenen trotz des Verbots in Paderborn treffen, muss damit gerechnet werden, dass die Identität der Fahrzeuginsassen festgestellt, Platzverweise erteilt und Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erstattet werden. Auch die Sicherstellung des Fahrzeugs zur Durchsetzung der Maßnahmen ist dabei statthaft. Bei der Nichtbeachtung der Absperrungen von Privatgelände können Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet werden.

Weitere Informationen zur "Allgemeinverfügung gegen Treffen der Autotuning-Szene" sind auf den Internet-Seiten der Stadt Paderborn eingestellt: https://www.paderborn.de/guiapplications/newsdesk/publications/Stadt_Paderborn/109010100000241930.php?p=22791,6130,6257,/rathaus-service/news/newsdesk-suche.php,241930

