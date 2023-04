POL-PB: Zeugen nach Verkehrsunfall auf Bielefelder Straße gesucht

Paderborn (ots) - (mb) Am Dienstagvormittag ist ein 63-jähriger Autofahrer vermutlich infolge eines internistischen Notfalls am Westerntor von der Straße abgekommen und gegen ein Geschäfts-Schaufenster geprallt. Der Fahrer verstarb im Krankenhaus. Im Geschäft erlitten zwei Personen einen Schock. Laut erster Ermittlungen fuhr ein 63-jähriger Mann gegen 08.45 Uhr mit einem Hyundai Kona auf der Friedrichstraße in ...

