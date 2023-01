POL-COE: Dülmen, Wierlings Busch/ Spinde aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag (21.01.23) einen Abfallbehälter sowie eine Außensitzmöglichkeit der Liebfrauenschule mit Graffiti beschmiert. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Freitag (20.01.23) und 8.30 Uhr am Samstag (21.01.23). Außerdem haben Unbekannte einen Parkautomaten an der Kuchenstraße mit Graffiti beschmiert. Aufgefallen ist das am Samstag (21.01.23) gegen 11.25 Uhr. Die ...

