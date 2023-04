Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Drogendealer am Paketshop festgenommen

Paderborn (ots)

(mb) Eigentlich hatte er zwei Pakete mit knapp 13 Kilo Drogen vom Paketshop abholen wollen, dann wurde der 29-jährige Mann jedoch selbst abgeholt - in Handschellen von der Polizei. Wegen des Verdachts unerlaubten Handeltreibens einer nicht geringen Menge Cannabis sitzt der Tatverdächtige jetzt in Untersuchungshaft.

Die vermutlich über Spanien versandten Drogenpakete fielen letzte Woche bei einer Zollkontrolle in einem Versandzentrum in der Region Dortmund auf. Die Beamten zogen die Drogen aus dem Verkehr und informierten die Paderborner Polizei, da die Sendung an einen Paketshop in Paderborn adressiert war. Empfänger war laut Versandaufkleber eine Person mit griechisch klingendem Namen.

Kriminalbeamte aus Paderborn holten die beiden Kartons samt Drogen vom Zoll ab. Per Gerichtsbeschluss konnten die Drogenfahnder eine verdeckte Aktion starten. Die Pakete wurden anstatt der beschlagnahmten Drogen mit gewichtsähnlichem Material gefüllt und dem Paderborner Paketshop am Dienstag, 04.04.2023, zugestellt. Zivilfahnder hatten das Geschäft gleichzeitig im Visier. Am Abend tauchte ein Mann mit einem VW Golf auf, fuhr einige Male am Geschäft vorbei und hielt dann davor an. Als er die beiden Kartons in sein Auto packte, griffen die Polizisten zu und nahmen den Tatverdächtigen fest.

Der 29-jährige Albaner hatte sich im Paketshop unter Aliasnamen mit einem gefälschten griechischen Ausweis legitimiert. Einen Wohnsitz konnte der Mann in Deutschland nicht vorweisen. In seiner Vernehmung machte der Tatverdächtige keine Angaben.

Das beschlagnahmte Marihuana war in mehrere Tüten verpackt und wog knapp 13 Kilogramm. Die Drogen haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 130.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Paderborn beantragte einen Haftbefehl zur Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen. Am Mittwochnachmittag wurde der 29-Jährige dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt, wo der Haftbefehl erlassen wurde.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell