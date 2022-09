Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat gestellt

Sömmerda (ots)

Ein im Umbau befindlicher Supermarkt war am Sonntagmorgen in Sömmerda Ziel eines Einbrechers. Ein Zeuge hatte an dem Gebäude gegen 07:30 Uhr zwei verlassene Fahrräder entdeckt und die Polizei verständigt. Mehrere Streifenwagen umstellten den Supermarkt. Die Beamten fassten auf der Baustelle einen polizeibekannten 34-jährigen Mann. Er hatte bereits mehrere Werkzeuge gestohlen. Neben der Beute fanden die Polizisten bei ihm eine geringe Menge Drogen sowie ein gestohlenes Fahrrad. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt und gegen dem 34-Jährigen Anzeige erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell