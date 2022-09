LPI-EF: Schutzengel im Gepäck

Kölleda (ots) - In Kölleda, Backleber Tor führte die Polizei Sömmerda am Sonnabendvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In anderthalb Stunden missachteten 13 Fahrzeugführer die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h (innerorts). Die schnellste Fahrzeugführerin war mit ihrem Skoda mit 41 km/h zu viel unterwegs. Sie erwartet nun ein Bußgeld von 400,- EUR, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkten. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

