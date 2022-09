Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alles glänzt so schön neu...

Erfurt (ots)

Kurios gestaltete sich die Aufnahme eines Unfalls, zu dem Polizeibeamte am zeitigen Samstagnachmittag im Erfurter Ortsteil Daberstedt gerufen wurden. Bei dem Versuch des Einparkens kollidierte der 79-jährige Fahrer eines Hyundai leicht mit einem geparkten VW Polo, an welchem ein scheinbar oberflächlicher Lackschaden entstand. Noch vor Eintreffen der Polizei, war der Unfallverursacher auf Schadensbehebung bedacht und hatte die Anstoßstelle beim geschädigten PKW üppig mit Vaseline eingerieben. Der hierdurch verursachte Glanz vermochte es dennoch nicht, den Schaden am Fahrzeug zu verbergen, so dass sich die jeweiligen Versicherungen in der Folge mit der Schadensregulierung auseinandersetzen dürfen. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell