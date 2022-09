Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es in Dielsdorf im Landkreis Sömmerda zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mazda-Fahrer war aus Richtung Schloßvippach gekommen und wollte in der Ortschaft nach links abbiegen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer im Gegenverkehr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurden der 35-jährige Motorradfahrer und seine 65-jährige Sozia vom Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Frau wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert. Der 21-Jährige erlitt durch den Unfall einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Die Landstraße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa 18.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell