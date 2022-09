LPI-EF: Erfolgreicher Trickbetrug

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch auf eine Schule in der Brühlervorstadt von Erfurt abgesehen. Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, gelangten die Täter ins Lehrerzimmer. Dort brachen sie einen Schrank auf und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Wie die Täter dabei genau vorgegangen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und leitete ein ...

